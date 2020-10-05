Фейки о Нацбанке и критика Рожковой: экс-менеджер НБУ "подался" на заместителя главы

На должность заместителя главы Национального банка претендует уволенный глава департамента лицензирования НБУ Александр Завадецкий.
Соответствующую декларацию на эту должность он подал вечером 6 октября.
Завадецкий начал работу в НБУ в 2015-м году на должности главы управления мониторинга связанных с банками лиц, впоследствии перейдя в департамент регистрационных вопросов и лицензирования, из которого и был уволен в октябре 2016-го.
После увольнения Завадецкий требовал в суде восстановления в должности и компенсации за “вынужденный прогул” в размере 1 миллиона гривен.
В суде Завадецкий указывал на незаконность увольнения его с занимаемой должности (“на основании личных мотивов”) и целесообразность расследования действий главы НБУ Валерии Гонтаревой и ее заместителей (которые в то время работали в статусе и. о.) – Екатерины Рожковой и Романа Борисенко.
Суд позже восстановил его в должности, однако из-за реорганизации департамента Завадецкий реальных полномочий не получил.
В 2017-м Завадецкий вместе с Тарутой участвовал в фейковом слушании по НБУ в подвале Капитолия.
Тогда пресс-служба Национального банка заявила, что Тарута с помощью лоббистов распространяет в США ложную информацию о Нацбанке.
Сейчас Завадецкий открыто критикует заместительницу главы НБУ Екатерину Рожкову на своей странице в Facebook.
Отметим, что, согласно законодательству, правление НБУ состоит из 6 человек, вакантных мест в правлении регулятора сейчас нет.
В пресс-службе НБУ сообщили, что все пять заместителей главы НБУ определены, вакантных должностей заместителей нет.
“Все заместители главы НБУ работают в обычном режиме и выполняют возложенные на них обязанности. По закону, заместители главы НБУ назначаются на должности и освобождаются от должностей Советом НБУ по представлению главы НБУ. Сообщаем, что глава НБУ не делал представления Совету НБУ об увольнении своих действующих заместителей”, – говорится в сообщении.
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