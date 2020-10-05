Фейки о Нацбанке и критика Рожковой: экс-менеджер НБУ "подался" на заместителя главы

На должность заместителя главы Национального банка претендует уволенный глава департамента лицензирования НБУ Александр Завадецкий.

Соответствующую декларацию на эту должность он подал вечером 6 октября.

Завадецкий начал работу в НБУ в 2015-м году на должности главы управления мониторинга связанных с банками лиц, впоследствии перейдя в департамент регистрационных вопросов и лицензирования, из которого и был уволен в октябре 2016-го.

После увольнения Завадецкий требовал в суде восстановления в должности и компенсации за “вынужденный прогул” в размере 1 миллиона гривен.

В суде Завадецкий указывал на незаконность увольнения его с занимаемой должности (“на основании личных мотивов”) и целесообразность расследования действий главы НБУ Валерии Гонтаревой и ее заместителей (которые в то время работали в статусе и. о.) – Екатерины Рожковой и Романа Борисенко.

Суд позже восстановил его в должности, однако из-за реорганизации департамента Завадецкий реальных полномочий не получил.

В 2017-м Завадецкий вместе с Тарутой участвовал в фейковом слушании по НБУ в подвале Капитолия.

Тогда пресс-служба Национального банка заявила, что Тарута с помощью лоббистов распространяет в США ложную информацию о Нацбанке.

Сейчас Завадецкий открыто критикует заместительницу главы НБУ Екатерину Рожкову на своей странице в Facebook.

Отметим, что, согласно законодательству, правление НБУ состоит из 6 человек, вакантных мест в правлении регулятора сейчас нет.

В пресс-службе НБУ сообщили, что все пять заместителей главы НБУ определены, вакантных должностей заместителей нет.

“Все заместители главы НБУ работают в обычном режиме и выполняют возложенные на них обязанности. По закону, заместители главы НБУ назначаются на должности и освобождаются от должностей Советом НБУ по представлению главы НБУ. Сообщаем, что глава НБУ не делал представления Совету НБУ об увольнении своих действующих заместителей”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

2 октября 2020 года состоялось заседание Совета Национального банка Украины, на котором был рассмотрен ряд организационных, финансовых и кадровых вопросов.

Совет решил:

объявить выговор Рожковой Екатерине Викторовне, первому заместителю главы Национального банка Украины, и Сологубу Дмитрию Романовичу, заместителю главы Национального банка Украины;

выразить недоверие первому заместителю главы Национального банка Украины Рожковой Екатерине Викторовне и заместителю главы Национального банка Украины Сологубу Дмитрию Романовичу.

Первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова объяснила решение совета регулятора объявить ей и заместителю главы Дмитрию Сологубу выговор и заявить о недоверии в связи с одним из интервью изданию KyivPost, которое они дали в конце сентября.

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