День финансов, 7 октября: закон о микрокредитах, налог на Facebook от нардепов, 45 тыс. на больного COVID-19

В среду, 7 октября, затронем тему полной стоимости микрокредитов, и цену, которую платит государство за лечение каждого пациента с COVID-19.

Хорошо, когда все видно сполна. Зеленский подписал закон, обязывающий финкомпании раскрывать полную стоимость кредитов в сумме менее минимальной заработной платы (на сегодня – 5 тыс. грн) и со сроком до одного месяца. Финансовые компании будут обязаны указывать реальную годовую процентную ставку по микрокредитам, которая включает все без исключения затраты клиента. В том числе и в рекламе. Указывать процентные ставки на уровне 0% или 0,01%, которые могут действовать в течение короткого льготного периода, будет запрещено.

Отзывы и предложения уходят в онлайн. Вступил в силу приказ, который отменяет обязательность ведения Книги отзывов и предложений. В год расходы на ведение Книги обходились предпринимателям в 44 млн гривен. Сейчас оставлять свои отзывы можно через “горячую линию”, электронную и классическую переписку или социальные сети. Также потребители могут обратиться в Госпродпотребслужбу за защитой нарушенных прав.

45 тыс. грн на одного. По словам главы Минздрава Максима Степанова, лечение одного пациента с тяжелым течением болезни COVID-19 стоит от 45 тысяч гривен. Именно такие средства Минздрав переправляет в медицинские учреждения, где лечат больных. Министр также отметил, что в тариф, который перечисляют больницам, включено несколько позиций.

Конвертцентр с оборотом 15 млрд грн. СБУ пресекла в Киеве работу масштабного конвертационного центра, который за время своей работы организовал оборот средств на более чем 15 миллиардов гривен.

Центр функционировал в течение 2019-2020 годов. Организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С его помощью тысячи предприятий, в том числе государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Кстати, о мошенниках. “Новая почта” приостанавливает предоставление услуги “Сейф-сервис”. Эта услуга работала так: продавец заказывал услугу через мобильное приложение или бизнес-кабинет. При этом денежные средства за товар не шли сразу на счет продавца, а резервировались. В компании отметили, что этим стали злоупотреблять мошенники.

Налог на Facebook и не только. В Раду внесли законопроект, который вводит 20%-ный налог для цифровых услуг зарубежных компаний. Он коснется большинства иностранных сервисов, которыми пользуются украинцы. Авторы проекта приводят пример стран ЕС и России. Отметим, в последней с 1 января 2017 года работает НДС для таких услуг. С тех пор плательщиками НДС в РФ зарегистрировались Apple, Google, Microsoft, Netflix, Bloomberg, Alibaba, Booking.com.