В Винницкой области задержали семью "медвежатников", которые ради денег расстреляли банкомат из автоматов (фото)

В Винницкой области задержаны «медвежатники», которые в июле украли почти 1 млн грн из банкомата ПриватБанка с помощью автоматического оружия и гранаты.
По данным пресс-службы ПриватБанка, в ходе первого зафиксированного за всю историю банка случае «расстрела» банкомата, преступники для доступа к сейфу выстреляли пять магазинов патронов для АКМ.
Когда расстрел банкомата не принес желаемого результата, бандиты взорвали его и сельский магазин в пгт Дашев Ильинецкого района Винницкой области с помощью боевой гранаты.
Фото: ПриватБанк
В ходе успешной спецоперации полиции и службы безопасности госбанка задержаны пять членов банды. Они оказались родными братьями 1990-1999 гг. рождения и проживали в одном из сел Гайсинского района Винницкой области.
Фото: ПриватБанк
Во время задержания у «медвежатников» изъято оружие, боеприпасы и другие вещественные доказательства причастности к ограблению банкомата. Предпринимаются меры по установлению причастности винницкой банды к аналогичным преступлениям на территории страны.
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