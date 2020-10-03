В Винницкой области задержали семью "медвежатников", которые ради денег расстреляли банкомат из автоматов (фото)

В Винницкой области задержаны «медвежатники», которые в июле украли почти 1 млн грн из банкомата ПриватБанка с помощью автоматического оружия и гранаты.

По данным пресс-службы ПриватБанка, в ходе первого зафиксированного за всю историю банка случае «расстрела» банкомата, преступники для доступа к сейфу выстреляли пять магазинов патронов для АКМ.

Когда расстрел банкомата не принес желаемого результата, бандиты взорвали его и сельский магазин в пгт Дашев Ильинецкого района Винницкой области с помощью боевой гранаты.



Фото: ПриватБанк

В ходе успешной спецоперации полиции и службы безопасности госбанка задержаны пять членов банды. Они оказались родными братьями 1990-1999 гг. рождения и проживали в одном из сел Гайсинского района Винницкой области.



Фото: ПриватБанк

Во время задержания у «медвежатников» изъято оружие, боеприпасы и другие вещественные доказательства причастности к ограблению банкомата. Предпринимаются меры по установлению причастности винницкой банды к аналогичным преступлениям на территории страны.