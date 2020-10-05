Расходы на содержание гибридов и электрокаров оказались ниже, чем машин с ДВС

Специалисты некоммерческой организации Consumer Reports изучили данные по 200 гибридным автомобилям и 55 электрокарам, пробег которых превышал 160,9 тысячи километров (100 тысяч миль) и поделились статистикой о стоимости их текущей эксплуатации.
Стоимость заправки горючим и зарядки электроэнергией – лишь часть расходов на содержание автомобиля.
Результаты исследования Consumer Reports, посвященные стоимости содержания и ремонта электрокаров, гибридов и обычных автомобилей c двигателем внутреннего сгорания, показывают заметные преимущества “зеленых” авто.
В рамках исследования эксперты собрали данные о различных пассажирских автомобилях, годовой пробег которых составил не менее 3,2 тысячи километров и не более 100 тысяч. Также из обзора были исключены автомобили с общим пробегом более 320 тысяч километров. Для анализа использовалась информация о среднем размере расходов на содержание и ремонт транспортных средств, в расчете на одну милю пробега (1,6 километра). Результаты показали, что электромобили и гибриды с функцией зарядки от розетки требуют в среднем в два раза меньше средств, чем автомобили с ДВС.
С увеличением пробега, эксплуатационные расходы растут, независимо от типа силовой установки транспортного средства. При этом, до отметки в 100 тысяч миль (160 тысяч км) электрокары обходятся дешевле гибридов, но затем расходы на машины с электрической силовой установкой оказываются выше.
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