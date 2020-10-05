Lexus представил радикальную версию LX J201 для бездорожья

Lexus LX 570 Ј201 получил лифт и усиление подвески, силовые бамперы с лебедками, шноркель, защиту всего днища, экспедиционный багажник на крыше и органайзер в салонном багажнике.
В переднем бампере и на крыше J201 есть дополнительные прожекторы, а сами бамперы короткие и высокие, для лучшей геометрической проходимости. Спереди дорожный просвет увеличился на 122 мм, а сзади – на 104. 17-дюймовые колеса обтянуты внедорожными шинами General Grabber X3 размерностью 285/70. Также внедорожник получил откидные кронштейны на корме с креплением для запасного колеса и канистр с питьевой водой.
Фото: Lexus
5,7-литровый V8 дооснащен нагнетателем Magnuson, с которым отдача мотора возросла до 550 л. с. Агрегат подсоединен к 8-скоростной автоматической трансмиссии с приводом на обе оси.
Фото: Lexus
Lexus LX 570 J201 заявлен в статусе концепта, который планируют выставить на реальный марафон Rebelle Rally, где примут участие только женские экипажи. Им предстоит преодолеть маршрут протяжностью 2000 км, проложенный по территории Калифорнии и Невады.
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