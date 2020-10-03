SpaceX запустит спутники, которые будут отслеживать сверхзвуковые ракеты

Компания SpaceX Илона Маска получила от Агентства космического развития США контракт на производство и запуск спутников, которые будут отслеживать сверхзвуковые ракеты.

Об этом сообщает Express.

Стоимость контракта составляет 150 миллионов долларов.

Сами же спутники станут частью группы аппаратов, которые занимаются мониторингом с оборонительной целью.

Поначалу в эту группу будут входить восемь спутников, которые будут оборудованы сенсорами, чтобы предупреждать США о запуске ракет в мире.

В августе этого года SpaceX уже получила контракт на запуск 40% тайных миссий Космических сил США в период 2022-2027 гг.