Бизнес составил для депутатов топ-12 неотложных законопроектов

Эксперты Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) выделили среди зарегистрированных в парламенте законопроектов те инициативы, принятие которых окажет положительное влияние на деятельность бизнеса уже в краткосрочной перспективе.

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

В то же время в ЕБА подчеркнули, что многие из этих проектов нуждаются в доработке и пока Верховная Рада находится на вынужденном перерыве, в ассоциации призывают депутатов учесть предложения бизнес-сообщества.

“Иногда бизнес предоставляет свои предложения, но не понимает, будут ли они включены в документ. Иногда качественный законопроект нивелируется несколькими странными нормами, или же бизнес может годами ждать принятия необходимых изменений. Немало документов выносят на первое чтение достаточно “сырыми”, – отметила замдиректора ЕБА Светлана Михайловская.

В частности, в ассоциации выделили 12 важных для бизнеса законопроектов:

1. №2289 о разблокировке доступа к инновационным средствам защиты растений – позволит повысить урожайность и усилить уровень экологизации сельского хозяйства.

2. №2207-1-д о внедрении системы управления отходами по европейским практикам – содействует подготовке их к повторному использованию. В то же время эксперты ЕБА считают нужным убрать возможность платить экологический налог.

3. №3656 о снижении ставки НДС для некоторых видов аграрной продукции – поможет в разы снизить расходы бюджета и риски потерь, связанные с мошенничеством и минимизацией налоговых обязательств.

4. №3848 об отмене акцизных марок для тихих вин и возможности ввоза образцов алкогольной продукции – в перечень неподакцизных товаров добавят тестовые образцы и винодельческую продукцию крепостью до 15%.

5. №3906 об усилении требований к спиртзаводам – ужесточение требования к изготовлении и реализации спирта, а также усиление ответственности за преступления в этой сфере.

6. №1182-1-д о запуске рынка внутреннего водного транспорта – в ассоциации поддерживают наработки ко второму чтению. В том числе: функций регистрации линий заграничного плавания остаются за Морской администрацией; установление лицензирования деятельности только для перевозки пассажиров, опасных грузов и опасных отходов по внутренним водным путям, а не грузовых перевозок в целом.

7. №2740 об усовершенствовании порядка криминального производства – призван защитить права физических лиц и бизнеса от незаконных действий следователей во время проведения досудебного расследования уголовных правонарушений.

8. Пакет законов для стимулирования развития IТ-индустрии: №3933, №3933-1 и №3979 – замечания ЕБА касаются особенностей налогообложения, правового регулирования, трудовых отношений, правил трудоустройства иностранных специалистов.

9. №3543-1, №3631і №3632 о реформе экономических финансов – обеспечение целевого использования средств, полученных от эконалогов.

10. №3318 о введении новых правил на рынке ветеринарных лекарств – ужесточает контроль путем внедрения механизмов лицензирования и пострегистрационного надзора за ветпрепаратами.

11. №3672 о разблокировке рынка кормов – позволит на временной основе решить ситуацию с кормами для животных, которая сложилась в результате того, что Украина еще не перешла к стандартам ЕС.

12. №3091 о реформе государственного экологического контроля – законопроект предлагает сконцентрировать все функции надзора и контроля в одном органе. При этом ЕБА просит убрать противоречивые положения, касающиеся проведения проверок и правоохранительного статуса органа.



Инфографика: ЕБА