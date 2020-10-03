Зеленский о едином авиапространстве с ЕС: в начале 2021 года мы это сделаем

Президент Владимир Зеленский оценил перспективы присоединения Украины к единому авиационному пространству с Европейским союзом. По его словам, это произойдет в начале 2021 года.
Об этом президент заявил на саммите Украина – ЕС.
“Относительно свободного авиационного пространства, заверили меня коллеги, что в начале следующего года мы, наконец-то, это сделаем”, – сказал он.
Кроме этого, Зеленский заявил, что безвизовому режиму с Европейским Союзом ничего не угрожает. Он также заверил, что Украина имеет все критерии для сохранения безвиза.
Напомним, в июне вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что до следующего саммита Украина-ЕС будет разблокировано подписание Соглашения об Общем авиационном пространстве.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинец пытался провезти через границу крупную партию валюты (фото)Вчера, 16:30 - 2619 10
Еще одна платежка на оплату коммуналки: украинцам планируют ввести новую обязательную к оплате услугуВчера, 17:00 - 8431 10
В ближайшие четыре года "Нафтогаз" будет убыточен - МинфинВчера, 17:21 - 662 7
На что идет 1 гривна из налогов, уплаченных в бюджет (инфографика)Вчера, 16:00 - 1712 6
О защите инвесторов жилой недвижимости (законопроект)Вчера, 13:00 - 1284 3
Еще одна платежка на оплату коммуналки: украинцам планируют ввести новую обязательную к оплате услугуВчера, 17:00 - 8431 10
Украинец пытался провезти через границу крупную партию валюты (фото)Вчера, 16:30 - 2619 10
На что идет 1 гривна из налогов, уплаченных в бюджет (инфографика)Вчера, 16:00 - 1712 6
Сервисные центры МВД начали выдачу зеленых номеров (фото)Вчера, 20:00 - 1664
7 км дороги по экспериментальной технологии с использованием шлаков отремонтируют в Днепропетровской областиВчера, 20:46 - 1245 1
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников StarlinkВчера, 17:10 - 165
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)Позавчера, 10:31 - 719
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 723
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 969
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 1053