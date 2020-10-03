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Зеленский о едином авиапространстве с ЕС: в начале 2021 года мы это сделаем

Зеленский о едином авиапространстве с ЕС: в начале 2021 года мы это сделаем

Президент Владимир Зеленский оценил перспективы присоединения Украины к единому авиационному пространству с Европейским союзом. По его словам, это произойдет в начале 2021 года.

Об этом президент заявил на саммите Украина – ЕС.

“Относительно свободного авиационного пространства, заверили меня коллеги, что в начале следующего года мы, наконец-то, это сделаем”, – сказал он.

Кроме этого, Зеленский заявил, что безвизовому режиму с Европейским Союзом ничего не угрожает. Он также заверил, что Украина имеет все критерии для сохранения безвиза.

Напомним, в июне вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что до следующего саммита Украина-ЕС будет разблокировано подписание Соглашения об Общем авиационном пространстве.

По материалам РБК-Украина
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