Трамп разорвал переговоры с демократами о помощи бизнесу на $2,2 триллиона

Президент США приказал администрации прекратить переговоры с лидерами Демпартии в Конгрессе о законопроекте, предусматривающем выделение $2,2 трлн помощи для граждан и бизнеса.

Об этом Трамп сообщил в Твиттере.

“Я поручил своим представителям прекратить переговоры до завершения выборов, когда сразу после моей победы мы примем основной стимулирующий законопроект, который сосредоточится на американцах, которые тяжело работают, а также на малом бизнесе”, – написал глава Белого дома.

Со своей стороны кандидат в президенты США от демократов Джо Байден осудил это решение.

“Дональд Трамп оборвал усилия по утверждению на двухпартийной основе помощи, которая чрезвычайно нужна нашей нации. Он завершил переговоры, которые могли бы оказать помощь нашему бизнесу и школам, нуждающимся семьям, а также безработным, что сохранило бы сотни тысяч рабочих мест”, – подчеркнул Байден.

В то же время он обвинил Трампа в том, что тот хочет затянуть время и воспользоваться большинством однопартийцев в Сенате, чтобы утвердить свою номинантку на должность судьи Верховного Суда перед выборами.