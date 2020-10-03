Межбанк: попытка разогреть курс на негативе из Нацбанка оказалась неудачной

Вторник на валютном рынке прошел достаточно интересно в противостоянии курсовых интересов основных игроков. Крупные операторы не сразу вышли на торги, очевидно, все еще переваривая вчерашнюю новость о конфликте в руководстве Нацбанка. Продавцы надеялись, что это только взвинтит котировки, а покупатели – что все пройдет достаточно спокойно и рынок успокоится. Оказались правы вторые.
В конечном итоге, после старта выше вчерашнего закрытия с уровня 28,42/28,435 гривен за доллар – уже к 11 часам курс начал проседать. Причина – покупатели не сочли конфликт в НБУ весомым поводом для ускоренной покупки валюты и решили взять паузу. Это вынужденно снизило аппетиты продавцов и в 11:00 доллар уже находился в пределах 28,395/28,41 гривен, к 12 часам – на уровне 28,36/28,375 гривен, а к обеду – и вовсе просел до 28,335/28,35.
Часть продавцов, наблюдая превышение предложения валюты над спросом – даже начала надеяться на выход Нацбанка с покупкой валюты. Но этого не произошло. По классике жанра – в момент максимального снижения котировок на торги вышло несколько крупных покупателей, в том числе и с иностранными корнями. Они быстро выкупили относительно “дешевое” предложение, что сработало против гривны.
С 14 до 15 часов на уже затихающем рынке курс вырос до 28,35/28,365 гривен за доллар, а затем на единичных сделках окончательно остановился на отметке 28,34/28,37 к концу дня. Нацбанку не пришлось сегодня выходить на торги.
Это не значит, что завтра попытки “качнуть” рынок в сторону роста котировок не продолжатся. Но в тоже время первая попытка разогреть курс на негативе из Нацбанка оказалась для продавцов валюты и спекулянтов неудачной.
Главные события 6 октября на межбанке:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,35 / 28,36
евро – 33,44 / 33,45
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1790 / 1,1792
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