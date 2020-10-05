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Латвия вводит обязательную анкету для желающих посетить страну

Латвия вводит обязательную анкету для желающих посетить страну

С 12 октября при въезде на территорию Латвии в обязательном порядке надо будет заполнить анкету в электронном виде. Такой порядок закреплен в правилах правительства страны.

Об этом сообщает издание Delfi.

Электронная анкета будет доступна с любого гаджета, ее заполнить надо на специальной платформе covidpass.lv, которая будет запущена с 12 октября.

“После заполнения э-бланка въезжающему будет предоставлен специальный QR-код, который надо будет показать пограничникам. В противном случае въехать в Латвию будет нельзя. Для тех, кто въедет в Латвию до 11 октября, действует прежний режим, то есть надо заполнить анкету в бумажном виде”, – говорится в сообщении.

Эту анкету нужно заполнить не ранее, чем за 48 часов до предположительного пересечения границы. Информация, указанная в анкете, автоматически будет передана контролирующим органам.

Напомним, ранее правительство Латвии приняло решение вновь ввести масочный режим для пассажиров в общественном транспорте. Мера начала действовать с 7 октября.

По материалам РБК-Украина
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