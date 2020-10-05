Вокруг города Днепр начали строить еще одну магистраль (фото)

Строительство Южного обхода Днепра разделено на 12 отдельных участков, что включает и обустройство дорожного полотна, и лотков водоотвода, и транспортных развязок, и развилок.
На 7-километровом участке Южного обхода города Днепра начались подготовительные работы по строительству новой магистрали.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, передает пресс-служба Кабмина.
По информации правительства, техника и материалы сосредотачиваются на отрезке от границы Днепра до проезжей части железобетонного путепровода через улицу Мильмана.
“В области строят и капитально ремонтируют трассы национального значения и местные дороги. Такое обновление автомобильных артерий — по программе Президента Украины “Большая стройка”. Стартовали и работы по обустройству Южного обхода города Днепр. Все — за государственный счет. Новая дорога соединит Запорожскую трассу Н-08 с Южным мостом. Будет и развязка на новый аэропорт, строительство которого уже началось”, — рассказал Бондаренко.
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