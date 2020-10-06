Электрическая BMW из Китая: началось производство кроссовера iX3

Компания BMW объявила о начале серийного производства в Китае электрического кроссовера BMW iX3 — своего первого электрокара, построенного на платформе BMW eDrive пятого поколения, позволяющей обеспечить большой запас хода.

BMW iX3 также является первым полностью электрическим автомобилем баварской компании, поступившим в массовое производство после выхода электрокара i3 в 2013 году.

Выпуск BMW iX3 осуществляется BMW Brilliance Automotive (BBA), совместным предприятием BMW и китайской компании Brilliance China Automotive Holdings на заводе Dadong в Шэньяне, где в настоящее время производится сборка компактного кроссовера BMW X3 с двигателем внутреннего сгорания.



Фото: electrek.co

BMW планирует продавать производимый в Китае электрокар не только на местном рынке, но и в других странах, что делает не так уж и много автопроизводителей. В их числе Polestar, совместный бренд Volvo Car Group и её материнской компании Geely.

«Сегодня мы начинаем производство BMW iX3, первой полностью электрической модели нашего основного бренда BMW. Благодаря производственной системе, ориентированной на высокое качество, мы можем поставлять то, что клиенты по всему миру требуют от автомобилей премиум-класса», — отметил Франц Деккер (Franz Decker), глава подразделения технологий и производства BBA.

В пресс-релизе, вышедшем этим летом, BMW сообщила, что BMW iX3 с аккумулятором ёмкостью 80 кВт·ч имеет запас хода до 460 км согласно стандарту WLTP. Реальная дальность пробега на одном заряде, как утверждает ресурс Electrek, будет немного меньше — около 360 км.