День финансов, 6 октября: одна грн из налогов, первый млн на люкс-камерах, 4,5 млн грн в коробках

Вторник, 6 октября. От копеек до миллиардов.

Куда “пойдет” 1 гривна из налогов. Как сообщают в Министерстве финансов, из каждой гривны, которую заплатят в бюджет-2021 граждане Украины, 23,9 копейки будет идти на расходы, связанные с социальной защитой и обеспечением. Это крупнейшая статья расходов. А вот другие..

Еще один вариант для “еврономеров”. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4172. Его цель – освобождение от акциза и НДС импорта автомобилей для льготных категорий граждан и легализацию “еврономеров”, которые были ввезены на территорию Украины до 1 сентября 2020 года.

Рожкова объяснила, почему получила от совета НБУ выговор. Первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова объяснила решение совета регулятора объявить ей и замглавы Дмитрию Сологубу выговор и заявить о недоверии.

4,5 млн млн в коробках. В пункте пропуска Шегини задержали украинца, пытавшегося нелегально ввезти на территорию страны более 120 тыс. фунтов стерлингов (около 4,5 млн грн) в обычных коробках. Смело или глупо? Решать вам. Пока же – фотофакт:



А что вы обычно перевозите в коробках?

Жизненный цикл закупки в Prozorro. Минэкономики издало приказ “Об утверждении Примерной методики определения стоимости жизненного цикла” (№1894). Документ предоставляет возможность заказчикам оценивать предложения поставщиков не только по цене, но и по стоимости жизненного цикла закупки — то есть по совокупным затратам на эксплуатацию. До этого победу в электронной системе закупок Prozorro одерживал тот, кто предлагал самую низкую цену. Теперь заказчики смогут выбирать, по какому критерию они планируют провести тендер.

На камерах класса люкс в СИЗО уже заработали миллион. Государство заработало на платных камерах в следственных изоляторах свой первый миллион гривен. Больше других СИЗО зарабатывает Киевский следственный изолятор. Аренда его комфортных камер принесла государству больше 620 тысяч гривен. В Минюсте отметили, что полученные таким образом деньги тратятся на ремонт бесплатных камер.

Убытки на миллиарды. В ближайшие четыре года убытки государственной Группы “Нафтогаз” превысят 21 миллиард гривен. По расчетам Минфина, в 2020 году убытки НАК превысят 4,2 млрд грн, в 2021 году – 7,5 млрд грн грн, в 2022 году – 5,4 млрд грн, а в 2023 году – 4,4 млрд грн.