Нацбанк создал департамент пруденциального надзора за банками

Национальный банк принял решение о создании Департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Департамент будет вести пруденциальный надзор за рынком небанковских учреждений.
Основные функции Департамента:
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Структура Департамента построена с учетом ведения надзора за всеми участниками рынка небанковских финансовых услуг.
В состав департамента войдут три управления и один отдел:
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