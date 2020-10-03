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Нацбанк создал департамент пруденциального надзора за банками

Нацбанк создал департамент пруденциального надзора за банками

Национальный банк принял решение о создании Департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Департамент будет вести пруденциальный надзор за рынком небанковских учреждений.

Основные функции Департамента:

  • безвыездный надзор на индивидуальной и консолидированной основе;
  • оперативное реагирование на факты нарушения участниками рынка требований законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка, применение адекватных мер воздействия;
  • определение при проведении надзора связанных с небанковскими учреждениями лиц и осуществления контроля за операциями с такими лицами;
  • контроль за соблюдением небанковскими учреждениями требований законодательства Украины по вопросам проведения внутреннего и внешнего аудита.

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Структура Департамента построена с учетом ведения надзора за всеми участниками рынка небанковских финансовых услуг.

В состав департамента войдут три управления и один отдел:

  • управление надзора за страховым рынком;
  • управление надзора за кредитными союзами;
  • управление надзора за финансовыми компаниями;
  • отдел внедрения надзорных процедур.
По материалам Finance.UA
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