Валютная ипотека: Зеленский подписал закон о продлении действия моратория на взыскание долгов

Президент Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте” № 895-ІХ, который Верховная Рада приняла 16 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Что меняется:

продолжается до 21 апреля 2021 года действие моратория на взыскание указанного имущества граждан Украины и устанавливается запрет на принудительное взыскание имущества (имущественных прав), если оно используется как место постоянного жительства заемщика или является объектом незавершенного жилищного строительства;

устанавливается запрет на принудительное взыскание другого имущества (имущественных прав) по договорам ипотеки с лиц, имеющих обязательства по кредитам, предоставленным им в иностранной валюте, и запрет кредитным учреждениям отступать в пользу другого лица свои права требования к заемщику.

Цель закона:

мораторий продлен с учетом ситуации, в которую попали заемщики из-за обесценивания национальной валюты с 2008 года, и, как следствие, невозможности оплачивать кредиты в иностранной валюте по текущему валютному курсу.

Закон будет способствовать защите имущественных прав граждан ввиду ухудшения их финансового положения из-за вспышки коронавирусной болезни и введения в связи с этим ограничительных мер. Документ окажет поддержку гражданам Украины, которые имеют невыполненные обязательства по кредитным договорам в иностранной валюте.

Справка Finance.ua:

16 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №3640 Александра Дубинского, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам.

15 июля финансовый комитет ВР поддержал законопроект №3640 Александра Дубинского, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам. В НБУ заявили, что этот законопроект ставит под угрозу доступную ипотеку.

В августе Президент Владимир Зеленский ветировал и предоставил свои предложения к закону №3640, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, в том числе ипотечным.