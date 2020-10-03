Валютная ипотека: Зеленский подписал закон о продлении действия моратория на взыскание долгов

Президент Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте” № 895-ІХ, который Верховная Рада приняла 16 сентября.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Что меняется:
Цель закона:
Закон будет способствовать защите имущественных прав граждан ввиду ухудшения их финансового положения из-за вспышки коронавирусной болезни и введения в связи с этим ограничительных мер. Документ окажет поддержку гражданам Украины, которые имеют невыполненные обязательства по кредитным договорам в иностранной валюте.
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