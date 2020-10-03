Зеленский исключил Смелянского из Наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Президент Украины Владимир Зеленский исключил из Наблюдательного совета государственного концерна “Укроборонпром” Игоря Смелянского.
Об этом говорится в указе №424/2020, опубликованном сегодня на сайте Офиса Президента.
“Согласно статье 5 Закона Украины “Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе “постановляю: в частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 7 октября 2019 года № 734” О членах Наблюдательного совета Государственного концерна “Укроборонпром” (с изменениями, внесенными Указами от 11 октября 2019 года № 747, от 25 января 2020 года № 23 и от 19 июня 2020 года № 242) прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Государственного концерна “Укроборонпром” Игоря Смелянского”, – говорится в тексте указа.
Отмечается, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования – 6 октября 2020 года.
Напомним, Игорь Смелянский был членом Наблюдательного совета государственного концерна “Укроборонпром” с 7 октября 2019 года.
Также 1 июля 2016 года он был назначен генеральным директором Укрпочты, а 17 августа 2018 года с ним был подписан новый трехлетний контракт на эту должность.
Ранее в середине августа глава государственной компании “Укрпочта” Игорь Смелянский обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вывести его из состава Наблюдательного совета оборонного концерна “Укроборонпром”.
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