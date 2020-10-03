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Зеленский: мы планируем развитие атомной энергетики в Украине в "безопасном формате"

Зеленский: мы планируем развитие атомной энергетики в Украине в "безопасном формате"

Украина должна поддерживать развитие атомной энергетики в “безопасном формате”. Такое мнение высказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Politico 3 октября.

“Атомная энергетика в Украине очень мощно развита. И я считаю, что нам нужно поддерживать атомную энергетику. Нужен баланс и между возобновляемой энергетикой и тепловой генерацией – она у нас также будет неплохая, но теряет актуальность, как, в принципе, во всем мире. Мы планируем развитие атомной энергетики в Украине в безопасном формате. Это не будет никак связано с трагедией на Чернобыльской АЭС”, – сказал Президент.

По его словам, за время независимости в Украине “многое работает” – в частности, Хмельницкая АЭС и АЭС в Ровенской области.

“Сейчас мы говорим о строительстве совместно с западными партнерами – США, с французскими компаниями, когда мы говорим об атомной энергетике, гидроэлектростанции. Сегодня, с современными технологиями, она безопасна и самое главное – экологически чистая. Я поддерживаю эту энергетику, ведь Украина может генерировать не только для себя, своего общества (она дешевая), но может также экспортировать. Когда мы говорим о гидроэлектростанции, нашими партнерами стремятся выступить и французские, и китайские компании”, – добавил Глава государства.

Напомним, в конце сентября, согласно решению об организации работ подготовительного периода строительства энергоблоков № 3, 4, на Хмельницкой АЭС, работала рабочая группа по проработке вопросов реализации этого проекта.

По материалам УНН
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