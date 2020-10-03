В Украине сокращается производство металлургической продукции

По итогам девяти месяцев 2020 года производство стали в Украине сократилось на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 15,39 млн т.
Об этом сообщает объединение предприятий Укрметаллургпром.
Отмечается, что за 9 месяцев 2020 года в Украине было произведено 15 млн тонн чугуна (на 1,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), 15,39 млн тонн стали (на 6,2% меньше), 13,79 млн тонн металлопроката (на 2,2% меньше).
Инфографика: Укрметаллургпром
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