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Таможня США начнет отслеживание внутренних операций с биткоином

Таможня США начнет отслеживание внутренних операций с биткоином

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) намерена автоматизировать контроль за внутренними финансовыми операциями, в том числе за транзакциями с биткоином. Соответствующее ПО должно стать дополнением к существующему решению с открытым исходным кодом.

Запрос на информацию подал технический отдел ICE. От компаний ждут решений, которые помогут оцифровать существующие операции и добавят централизованную систему учета. Она должна автоматизировать документооборот, связанный с финансовыми операциями.

ICE привела несколько примеров использования биткоина, в том числе его покупку на биржах и последующий перевод монет на личный аппаратный кошелек, а также дальнейшие расходы с использованием криптовалюты. Также были учтены комиссии за покупку, вознаграждения майнерам при проведении транзакций и другие сопутствующие расходы.

Ведомство рассчитывает, что ПО позволит отследить переводы, покупку и расходы с использованием биткоина.

Компании, готовые предложить подходящее решение, могут подать заявки до 9 ноября.

По материалам Forklog
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