Пентагон заключил с американской компанией SpaceX контракт на производство спутников для слежения за запусками ракет.
Об этом сообщается в официальном заявлении, опубликованном в понедельник на сайте американского оборонного ведомства.
Аналогичный контракт получила также компания L3 Harris Technologies. Общая стоимость контрактов составила $342 млн.
Сообщается, что обе компании должны построить по четыре спутника к концу 2022 финансового года.
В августе SpaceX получила контракт от Пентагона на сумму $316 млн на запуск космических аппаратов для американских военных на 2022-2027 финансовые годы.
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