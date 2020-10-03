В 2021 году государство может выплатить 4,9 миллиарда по кредитам, взятым под правительственные гарантии

В 2021 году существуют риски выполнения государством гарантийных обязательств по кредитам, взятым субъектами хозяйствования под государственные гарантии.

Об этом Министерство финансов пишет в отчете о фискальных рисках, который прилагается к проекту закона “О государственном бюджете на 2021 год”.

Потенциально наибольшие выплаты будут осуществлены по кредиту АО “Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины”, предоставленному в 2012 году Экспортно-импортным банком Китая.

“Учитывая постоянную убыточную деятельность ГПЗКУ, отсутствие действенных мер со стороны правления общества, а также субъекта управления объектом государственной собственности, направленных на обеспечение получения обществом прибыли по результатам своей деятельности, ожидается наступление гарантийных случаев по обязательствам ГПЗКУ в 2021 году – 3,3 млрд грн, в 2022 году – 6,5 млрд грн, в 2023 году – 6,2 млрд гривен”, – отмечается в отчете.

По оценкам Минфина, в 2020-2023 годах убытки ГПЗКУ ежегодно составят в среднем 1,3 млрд гривен.

Кроме того, существуют риски наступления в 2021 году гарантийных случаев по обязательствам предприятий оборонного комплекса на общую сумму 1,6 млрд грн, в том числе: ГП “Житомирский бронетанковый завод” – 0,9 млрд грн; ГП “Львовский бронетанковый завод” – 0,3 млрд грн; ГП “Шепетовский ремонтный завод” – 0,3 млрд грн; ГП “Киевский бронетанковый завод” – 0,1 млрд гривен.

Министерство финансов в 2020 году уже осуществило выплаты по кредитам нескольких предприятий.

Так, в I полугодии государством уже выполнено обязательство по АО “Лисичанскуголь” в сумме 204,8 млн грн по кредиту, выданному Государственным банком развития КНР в декабре 2011 года.

“Учитывая постоянную убыточную деятельность и неспособность предприятия выполнять обязательства по указанному кредиту, в государственном бюджете на 2020 год предусмотрены расходы средств на оплату возможных гарантийных случаев по обязательствам “Лисичанскуголь”“, – сообщает Минфин.

Кроме того, в июле Министерство финансов выплатило Укрэксимбанку 101 млн грн по кредиту ПАО “Завод Кузница на Рыбальском”. В 2017 году предприятие получило 528,9 млн грн займа под государственные гарантии с целью “повышения обороноспособности и безопасности государства”.