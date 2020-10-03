ExxonMobil сократит 1600 рабочих мест в Европе до конца 2021 года

Американская нефтегазовая компания Exxon Mobil Corp планирует сократить около 1600 рабочих мест в Европе до конца 2021 года.

«Сокращения в каждой отдельной стране будут зависеть от рыночных позиций компании и рыночных условий», – говорится в пресс-релизе ExxonMobil, на который ссылается Интерфакс.

В компании отмечают, что планируемые сокращения рабочих мест станут результатом реорганизации операций европейских подразделений, а также изменений, внесенных в рабочие процессы за последние несколько лет с целью повышения их эффективности и снижения затрат.

Отмечается, что последствия COVID-19 для спроса на продукцию ExxonMobil усилили срочность принятия мер для повышения эффективности операций.

В компании подчеркивают, что Европа остается важным рынком для ExxonMobil. Тем не менее, руководство компании видит необходимость в серьезных мерах, которые повысили бы ее конкурентоспособность в плане затрат и гарантировали, что она справится с беспрецедентными рыночными условиями.