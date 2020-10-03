Фонд гарантирования выставил на продажу землю "Родовид Банка" со сниженной в 8 раз ценой

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на торги в формате голландского аукциона земельный участок площадью 113,53 га в Киеве на Оболони, принадлежащий АО «Родовид Банк».

Об этом свидетельствуют данные в системе “ProZorro.Продажи”.

Согласно условиям аукциона, стартовая цена лота установлена ​​на уровне 518,01 млн грн, в ходе торгов она может снизиться до 466,21 млн грн.

Напомним, этот актив впервые был выставлен на торги в системе «ProZorro.Продажи» в августе 2018 года с начальной ценой 3,7 млрд грн. После этого объект неоднократно выставлялся на торги со сниженной ценой, но без успеха.

Целевое назначение земельного участка – для строительства, эксплуатации и обслуживания жилых домов и объектов социально-культурного назначения.

Указанный земельный участок находится в залоге у НБУ под рефинансирование «Родовид Банка» (долг в 2014 году оценивался в 4,84 млрд грн) и первоначально принадлежал фирме «Баски Плюс-2004», близкой к бизнесмену Дмитрию Фирташу.

В 2016 году бывший временный администратор «Родовид Банка» Сергей Щербина оценивал этот участок в $500 млн, а минимальную сумму, которую можно за него получить, – в 10 млрд грн.

Национальный банк Украины в декабре 2017 года принял решение об отзыве банковской лицензии «Родовид Банка» и его ликвидации.

«Родовид Банк» имел лицензию санационного банка. К категории неплатежеспособных был отнесен 25 февраля 2016 года.