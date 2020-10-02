День финансов, 5 октября: через 15 лет без пенсий, телефон вместо паспорта в банке, фальшивая страница Приват24

Понедельник, 5 октября. Поговорим про неутешительные предположения Шмыгаля и цифровую революцию при открытии банковского счета:

Очередное карантинное зонирование. Сегодня вступило в силу новое карантинное зонирование. В “красную зону” сейчас входят два города. Это Тернополь и город Канев, Черкасской области. В этой зоне запрещена работа общественного транспорта; работа ТРЦ, кафе и ресторанов. Отметим, что Киев в желтой зоне.

Через 15 лет украинцы могут остаться без пенсий. Такой прогноз озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, чтобы содержать пенсионеров, нужно будет в два раза увеличить налоги. По мнению Шмыгаля, необходимо переходить на накопительную систему пенсий, когда каждый человек будет сам для себя откладывать на пенсию. Внедрять такую систему планируют уже со следующего года.

Для белорусских ІТ-специалистов упростили въезд в Украину. Зеленский подписал указ для развития инвестиционного потенциала Украины и привлечения ІТ-специалистов и инноваторов из Беларуси. Для белорусов продлили до 180 дней в течение 365 дней сроки временного пребывания на территории Украины, ввели пилотный проект по упрощенному оформлению видов на жительство, а также усовершенствовали процедуру регистрации граждан Республики Беларусь.

Осторожно, мошенники прикрываются Приват24. В Instagram появилась фальшивая страница сервиса Privat24 с розыгрышем призов. В банке призвали пользователей этой соцсети быть осмотрительными и не передавать мошенникам деньги или персональные данные. Единственная официальная страница ПриватБанка и его сервисов в Instagram размещена по этому адресу.

Банковский счет по цифровому паспорту. В Украине появится возможность открыть банковский счет с цифровым паспортом. При дистанционном открытии счета в банке больше не нужно будет физически предъявлять ID-карту или биометрический загранпаспорт, если у них имеется цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении «Дія». Минцифры планирует запустить этот механизм после проведения тестирования функционала. Кстати, на портале «Дія» запустили новые е-услуги по строительству.

Новые правила для мобильных операторов. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект “Об электронных коммуникациях”. Закон закладывает основы реформирования отрасли телекоммуникаций и информационных технологий. Тарифы для клиентов поменяться не должны, но что поменяется для пользователя и для игроков рынка, читайте здесь.