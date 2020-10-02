Гарантированный покупатель впервые продал "зеленую" электроэнергию на УЭБ

Сегодня, 5 октября, На Украинской энергетической бирже успешно состоялся первый аукцион “Гарантированного покупателя” по продаже электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников. Общая стоимость реализованной электроэнергии составила 44,3 млн грн.

Аукцион привлек большое внимание участников рынка. Торги вели 28 компаний, желающих присоединиться к числу социально-ответственных потребителей “чистой” энергии.

На торги были выставлены позиции нескольких типов нагрузки и с разным временем поставки. Всего было реализовано 25,2 тысячи МВт-часов базовой нагрузки и 7,5 тысяч МВт-ч блочными позициями. Особенностью аукциона были торги исключительно на повышение цены. И по итогу стоимость реализованного ресурса выросла на 35-51% от стартовой в зависимости от условий поставки.

“Поздравляем участников рынка с успешным приобретением “зеленой” электроэнергии. Сегодня мы увидели высокий интерес и конкуренцию, что позволяет говорить об успешности и правильности выхода Гарантированного покупателя с ВИЭ на рынок двусторонних договоров”, – отметил генеральный директор УЭБ Александр Коваленко.

По решению Кабинета министров, аукционы по продаже электроэнергии из ВИЭ могут проводиться три раза в месяц. Следующий аукцион состоится при наличии нереализованных остатков нагрузки до конца этого месяца.