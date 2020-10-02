0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 134 0

Гарантированный покупатель впервые продал "зеленую" электроэнергию на УЭБ

Гарантированный покупатель впервые продал "зеленую" электроэнергию на УЭБ

Сегодня, 5 октября, На Украинской энергетической бирже успешно состоялся первый аукцион “Гарантированного покупателя” по продаже электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников. Общая стоимость реализованной электроэнергии составила 44,3 млн грн.

Аукцион привлек большое внимание участников рынка. Торги вели 28 компаний, желающих присоединиться к числу социально-ответственных потребителей “чистой” энергии.

На торги были выставлены позиции нескольких типов нагрузки и с разным временем поставки. Всего было реализовано 25,2 тысячи МВт-часов базовой нагрузки и 7,5 тысяч МВт-ч блочными позициями. Особенностью аукциона были торги исключительно на повышение цены. И по итогу стоимость реализованного ресурса выросла на 35-51% от стартовой в зависимости от условий поставки.

“Поздравляем участников рынка с успешным приобретением “зеленой” электроэнергии. Сегодня мы увидели высокий интерес и конкуренцию, что позволяет говорить об успешности и правильности выхода Гарантированного покупателя с ВИЭ на рынок двусторонних договоров”, – отметил генеральный директор УЭБ Александр Коваленко.

По решению Кабинета министров, аукционы по продаже электроэнергии из ВИЭ могут проводиться три раза в месяц. Следующий аукцион состоится при наличии нереализованных остатков нагрузки до конца этого месяца.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.