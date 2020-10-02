Суд разрешил компании Ахметова не платить "Укрэнерго" за передачу электроэнергии

Хозяйственный суд Киева решением от 22 сентября отказался удовлетворить иск Укрэнерго к ООО «Д. Трейдинг» (конечный бенефициар – Ринат Ахметов) по делу о взыскании 651 млн грн задолженности по договору о предоставлении услуг по передаче электрической энергии.

Об этом сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, ООО “Д. Трейдинг” отмечало, что при экспорте не должно оплачивать услугу по передаче электроэнергии, поскольку это, по его мнению, “противоречит условиям договора и требованиям действующего законодательства”.

При этом «Укрэнерго» подчеркивало, что «экспортеры электроэнергии фактически получают услуги по передаче электрической энергии, поскольку физически пользуются сетями ОСП (оператора системы передачи) с целью транспортировки электроэнергии в энергосистему страны, в которую осуществляется экспорт электроэнергии».

По мнению истца, требуя исключить объем экспортируемой им электроэнергии из объема услуги по передаче, ответчик фактически требует установки для него особых, дискриминационных условий и преимуществ по сравнению с другими участниками рынка, которые оплачивают услугу в полном объеме».

Однако в своем решении Хозсуд встал на сторону ответчика.

По мнению суда, обязанность по уплате тарифа за передачу объемов экспортируемой электроэнергии была введена с принятием постановления НКРЭКУ от 7 февраля 2020 года.

«Учитывая, что частью предмета спора являются требования о взыскании стоимости услуг за период июль 2019 – январь 2020 года, то есть за период, предшествующий принятию постановления НКРЭКУ от 07.02.2020 года №360, а также то, что согласно ст. 58 Конституции Украины, законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, правовые основания для взыскания с ответчика соответствующей части задолженности отсутствуют», – сообщается в решении суда.

Как отмечает издание, холдинг ДТЭК Рината Ахметова, который является крупнейшим экспортером электроэнергии, перестал платить тариф на передачу электроэнергии при ее экспорте, ссылаясь на то, что экспортеры в странах ЕС не платят тариф на передачу, а Украина взяла на себя обязательства по синхронизации своего законодательного поля с ЕС.

ДТЭК через суды пытается получить право не платить долг «Укрэнерго».