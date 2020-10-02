0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 93 0

Суд разрешил компании Ахметова не платить "Укрэнерго" за передачу электроэнергии

Суд разрешил компании Ахметова не платить "Укрэнерго" за передачу электроэнергии

Хозяйственный суд Киева решением от 22 сентября отказался удовлетворить иск Укрэнерго к ООО «Д. Трейдинг» (конечный бенефициар – Ринат Ахметов) по делу о взыскании 651 млн грн задолженности по договору о предоставлении услуг по передаче электрической энергии.

Об этом сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, ООО “Д. Трейдинг” отмечало, что при экспорте не должно оплачивать услугу по передаче электроэнергии, поскольку это, по его мнению, “противоречит условиям договора и требованиям действующего законодательства”.

При этом «Укрэнерго» подчеркивало, что «экспортеры электроэнергии фактически получают услуги по передаче электрической энергии, поскольку физически пользуются сетями ОСП (оператора системы передачи) с целью транспортировки электроэнергии в энергосистему страны, в которую осуществляется экспорт электроэнергии».

По мнению истца, требуя исключить объем экспортируемой им электроэнергии из объема услуги по передаче, ответчик фактически требует установки для него особых, дискриминационных условий и преимуществ по сравнению с другими участниками рынка, которые оплачивают услугу в полном объеме».

Однако в своем решении Хозсуд встал на сторону ответчика.

По мнению суда, обязанность по уплате тарифа за передачу объемов экспортируемой электроэнергии была введена с принятием постановления НКРЭКУ от 7 февраля 2020 года.

«Учитывая, что частью предмета спора являются требования о взыскании стоимости услуг за период июль 2019 – январь 2020 года, то есть за период, предшествующий принятию постановления НКРЭКУ от 07.02.2020 года №360, а также то, что согласно ст. 58 Конституции Украины, законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, правовые основания для взыскания с ответчика соответствующей части задолженности отсутствуют», – сообщается в решении суда.

Как отмечает издание, холдинг ДТЭК Рината Ахметова, который является крупнейшим экспортером электроэнергии, перестал платить тариф на передачу электроэнергии при ее экспорте, ссылаясь на то, что экспортеры в странах ЕС не платят тариф на передачу, а Украина взяла на себя обязательства по синхронизации своего законодательного поля с ЕС.

ДТЭК через суды пытается получить право не платить долг «Укрэнерго».

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.