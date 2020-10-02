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Alibaba покупает долю в швейцарском гиганте беспошлинной торговли

Alibaba покупает долю в швейцарском гиганте беспошлинной торговли

Китайская Alibaba Group Holding согласилась приобрести 9,99% акций швейцарского гиганта беспошлинной торговли Dufry.

Как сообщает Bloomberg, Dufry заявил, что предлагает увеличить капитал до 700 млн швейцарских франков ($763 млн), и Alibaba примет в этом участие. Advent International, частная инвестиционная компания, также планирует инвестировать 455 млн франков. Акции Dufry выросли на 16%.

Швейцарская компания заявила, что выручка от продажи акций поможет ей выкупить американское подразделение Hudson, как было объявлено ранее.

Увеличение капитала поддержит компанию, рыночная стоимость которой упала до 1,6 млрд франков на фоне того, что ее акции торгуются вблизи самого низкого уровня за десятилетие.

Alibaba и Dufry также анонсировали создание совместного предприятия в КНР, которое объединит цифровые возможности и сеть Alibaba с розничным бизнесом Dufry на этом рынке.

Агентство отмечает, что Alibaba потратила миллиарды на приобретение кусочков обычных розничных сетей, стремясь расширить сферу своей деятельности в попытке использовать свои технологии для модернизации физической торговли.

По материалам Mind
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