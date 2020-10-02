Украинский Genesis Investments вложил $150 тыс. в американское медиа о технологиях

Украинский венчурный фонд Genesis Investments инвестировал $150 тыс. в американское медиа о технологиях, стартапах и искусственном интеллекте Hacker Noon.
Об этом пишет AIN.UA со ссылкой на команду фонда.
Основная аудитория Hacker Noon – читатели из США, Индии, Великобритании, Канады и Германии. Медиа базируется на пользовательском контенте: любой пользователь может зарегистрироваться на ресурсе и предложить материал для публикации.
Отмечается, что это первая инвестиция фонда в американскую компанию.
“В случае необходимости мы будем рады помочь Hacker Noon с открытием R&D-офиса в Украине в будущем. Hacker Noon – технологическое медиа нового поколения, которое может стать одним из самых важных уже в ближайшие 5 лет, и мы хотим быть частью этой истории”, – отмечает Елена Мажуга, инвестиционный менеджер Genesis Investments.
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