Кличко рассказал о планах по ремонту дорог в Киеве на следующий год

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о проводимых дорожных работах в городе, а также поделился планами ремонтов дорог на 2021 год.
Об этом он сообщил на онлайн-брифинге в понедельник.
“В 2021 году мы планируем завершить реконструкцию, в частности, Пейзажной аллеи, капитальный ремонт улиц Чернобыльской и Борщаговской.
Продолжим работы по строительству улиц Довбуша, Большой Окружной дороги на участках от проспекта Рокоссовского до улицы Богатырской и от Богатырской до Оболонского проспекта.
Подъездной автомобильной дороги от проспекта Лобановского в аэропорт “Киев” (Жуляны).
Также продолжим работы по реконструкции улиц Ивана Франко, Стеценко, транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана. Проспекта Гагарина с реконструкцией транспортной развязки возле метро “Черниговская”, – сказал Кличко.
Относительно новых объектов мэр отметил, что будет начато строительство велодорожки на Набережном шоссе – от Почтовой площади до моста Патона.
Начнется также проектирование работ по реконструкции моста Патона, капитальный ремонт проспекта Героев Сталинграда.
“Также в планах – капремонт Софийской площади и некоторых улиц в центре города. В частности, улиц Льва Толстого и Терещенковской. Продолжим и обновление межквартальных проездов и придомовых территорий во всех районах города. А завтра мы откроем два обновленных путепровода на улице Богатырской. И до конца года – еще много обновленных объектов”, – сказал мэр.
Также мэр напомнил о масштабной программе по замене старых ртутных и натриевых светильников, начатой КП “Киевгорсвет” в конце 2017-го года. Новое уличное освещение устанавливают на всех улицах и объектах, где осуществляют капитальные ремонты.
“На сегодняшний день заменили на современные LED почти 35 тыс. старых светильников. А также обновили более 10 тыс. опор. Современное освещение уже имеют сотни столичных улиц, проспектов, придомовых территорий, парков и скверов, большинство мостов.
В последнее время работы по капитальному ремонту системы освещения осуществили или завершают на улицах: Вифлеемская, Сортировочная, Урловская, Сечевых стрельцов, Ивана Франко, Золотоворотская, Малоподвальная”, – подчеркнул Кличко.
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