По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (24,840 млн грн и 40,786 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (55 и 30), максимальный курс продажи доллара 28,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,42-28,43 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 85 активных заявок по доллару на сумму 65,626 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,4500 – 2 222

28,4400 – 7 000

28,4200 – 10 000

28,4100 – 888

28,4100 – 25 000

28,4000 – 30 000

28,4000 – 10 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,4400 – 15 000

28,4100 – 5 000

28,4200 – 10 000

28,4200 – 25 000

28,4300 – 15 000

28,4300 – 23 000

28,4300 – 24 999

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,4045 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,3796 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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