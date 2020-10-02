НБУ сократил продажу валюты для поддержки гривны в три раза

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 28 сентября – 2 октября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 51,10 млн долларов. При этом регулятор не проводил интервенции по покупке валюты.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Таким образом, НБУ продлил продажу валюты на межбанке для поддержания курса гривны, сократив ее по сравнению с предыдущей неделей более чем 3 в раза (160,50 млн долларов).
По данным Нацбанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4509,40 млн долларов и продал на 3574,40 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 935,00 млн долларов.
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