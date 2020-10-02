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Дефицит Пенсионного фонда в этом году превысил 17 млрд грн

Дефицит Пенсионного фонда в этом году превысил 17 млрд грн

Дефицит Пенсионного фонда по итогам девяти месяцев этого года уже достиг 17,2 млрд грн.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Так, доходы ПФУ в январе-сентябре составили 338,2 млрд грн, а расходы – 355,4 млрд грн.

Средства госбюджета в структуре доходов ПФУ составляли 40,5% – 136,9 млрд грн, остальные 201,3 млрд грн – собственные поступления Пенсионного фонда. Против января-сентября 2019 года доходы ПФУ выросли на 18,9 млрд грн.

При этом план поступления части единого взноса за январь-сентябрь 2020 года недовыполнен на 8,5%, или 16,9 млрд грн. Так, план составил 198,4 млрд грн, а фактические поступления – 181,5 млрд грн.

По материалам УНН
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