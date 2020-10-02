В Сумах дельцы с помощью фальшивого call-центра опустошали банковские карты иностранцев

Сотрудники Нацполиции и Генпрокуратуры разоблачили двух мошенников, которые, выдавая себя за сотрудников банка, переводили деньги с их карт на подконтрольные счета.
Как сообщает Департамент киберполиции ГУ НП, преступную схему разработали двое жителей Сум. В центре города они образовали call-центр, операторы которого выдавали себя за сотрудников банка.
Злоумышленники звонили гражданам соседней страны и выпытывали у них конфиденциальную информацию, в частности СVV-коды, номера и пин-коды банковских карт.
Далее, используя эти данные, фигуранты выводили деньги с карточек потерпевших на подконтрольные счета.
По предварительным данным, сумма ущерба составляет около 3 млн грн. Сейчас устанавливается круг потерпевших лиц.
В помещении call-центра правоохранители провели обыск с участием взвода тактико-оперативной поддержки “ТОР” Управление патрульной полиции Сумщины и работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Во время обыска изъяли вещественные доказательства: компьютерную технику, мобильные телефоны и “черновые” записи. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.
Открыто уголовное производство по части 4 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам. Следствие продолжается.
Напомним, пятеро жителей Херсонской области под видом работников банка узнавали персональные данные граждан Восточной Европы и отправляли им ссылку с “вирусом”, после чего опустошали их банковские карты.
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