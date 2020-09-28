День финансов, 2 октября: стоимость 1 км дороги, переводы без идентификации, льготные кредиты на жилье

Пятница, 2 октября: о стоимости 1 километра дороги и повышения пенсии на 1 гривну в Украине:

Стоимость 1 километра дороги в Украине. В Госагентстве автомобильных дорог сообщают, что структура стоимости дорожно-строительных работ зависит от категории дороги, от стоимости материалов, эксплуатации строительных машин и механизмов и других параметров. Средняя стоимость нового строительства 1 категории с асфальтобетонным покрытием в 2020 году в Украине – 170,6 млн грн.

Повышение пенсий на 1 гривну: сколько это стоит Украине. В Минфине рассказали, сколько стоит повышение пенсий. Так, в Украине 12 млн пенсионеров, а следовательно, поднятие пенсии на гривну требует 12 млн грн за один месяц, за год около 144 млн грн.

Льготные кредиты на жилье. Правительство анонсировало новую программу льготных кредитов на жилье. Заместитель министра финансов Василий Шкураков объясняет: уже с декабря в Украине запустят новую ипотечную программу. Кредиты будут выдавать банки на 20 лет под 7%. Кстати, мы изучили кредиты на жилье от украинских банков. Сравнивайте и выбирайте лучшие условия для покупки дома или квартиры в кредит.

Переводы без идентификации. В Украине предлагают в разы увеличить сумму, которую можно отправлять анонимно. В настоящее время без идентификации себя (то есть без использования карты, предъявления документов) можно через терминал отправить 5 тысяч гривен. Эту сумму хотят увеличить в пять раз.

Отмена ограничения на зарплаты в госкомпаниях. Президент Зеленский 1 октября подписал закон с поправками в госбюджет на 2020 год, который предусматривает разрешение правительству отменить ограничения на зарплаты в госкомпаниях. Кабмин планирует воспользоваться этим правом. Ранее, в апреле Кабмин ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 000 гривен в месяц. Правительство планирует также отменить повышение зарплат учителей с 2021 года.