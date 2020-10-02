Клиенты ПриватБанка за месяц обменяли монет номиналом 25 копеек на 3,3 миллиона

В сентябре клиенты ПриватБанка обменяли в кассах банка монеты номиналом в 25 копеек на 3,3 млн грн, а с 1 октября принесли в кассы банка 25-копеечных монет на 900 тысяч гривен.
Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщает “Интерфакс-Украина”.
Отмечается, что в целом возможностью обмена выведенных из обращения монет воспользовались более 27 000 клиентов банка – в среднем каждый клиент обменял мелочь на бумажные или зачислил на свой счет сумму в 155 грн.
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