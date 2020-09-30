Неизвестный пользователь перевел добытые десять лет назад биткоины

Пришли в движение 50 BTC, которые находились в «спящем состоянии» с 2010 года. Об этом сообщил Telegram-канал Goldfoundinshit со ссылкой на ресурс по мониторингу ончейн-активности BTCparser.com.
В июле произошел аналогичный эпизод. Тогда неизвестный пользователь впервые переместил 50 BTC, добытые 24 мая 2010 года.
В мае в движение пришли 50 биткоинов, добытые 9 февраля 2009 года. На тот момент сеть первой криптовалюты работала чуть более месяца. Многие пользователи предположили, что отправителем мог быть Сатоши Накамото, однако анализ так называемых паттернов Сатоши эту гипотезу не подтвердил.
В мае также пробудились 145 адресов, созданных в 2009-2010 годах. Они подписали сообщение, в котором обвинили австралийского предпринимателя Крейга Райта в мошенничестве.
В рамках судебного разбирательства по делу Клеймана против Райта последний утверждал, что эти 145 адресов ему принадлежат.
В августе исследователи Crystal Blockchain оценили в 3,76 млн число биткоинов на адресах, которые не осуществляли транзакции с 1 января 2015 года.
В конце сентября количество биткоинов, остававшихся без движения на протяжении от трех до пяти лет, достигло максимума за 22 месяца.
Напомним, недавнее снижение балансов на биткоин-биржах связали с приходом новой волны долгосрочных инвесторов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В "Укравтодоре" рассказали, сколько стоит строительство 1 километра дорогиВчера, 09:00 - 2043 15
Правительство планирует отменить повышение зарплат учителей с 2021 годаВчера, 12:35 - 1251 11
Украина имеет рекордные запасы газа - КоболевПозавчера, 21:05 - 744 9
На доплаты полиции: Аваков попросил еще 1,9 миллиарда гривен из "коронавирусного фонда"Вчера, 15:26 - 284 5
Украина начала экспорт электроэнергии в МолдовуВчера, 04:21 - 308 3
В Украине хотят изменить правила переводов: как будут проверять и почему банки блокируют счетаВчера, 13:00 - 3008 2
В "Укравтодоре" рассказали, сколько стоит строительство 1 километра дорогиВчера, 09:00 - 2043 15
В Китае обнаружили кладбище элитных автомобилей (фото)Вчера, 00:17 - 1629
Правительство анонсировало программу льготных кредитов на жилье: кто и как сможет оформить заемВчера, 12:10 - 1323
Жесткие условия: популярная среди туристов страна готовится снова принимать туристовВчера, 07:37 - 1272
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"Вчера, 10:44 - 288
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 637
Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)28.09.2020, 11:24 - 1451
1400 долларов за след травы: Gucci продает джинсовые комбинезоны с «эффектом пятна» (фото)27.09.2020, 07:39 - 4804 3
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)24.09.2020, 07:27 - 2894