Неизвестный пользователь перевел добытые десять лет назад биткоины

Пришли в движение 50 BTC, которые находились в «спящем состоянии» с 2010 года. Об этом сообщил Telegram-канал Goldfoundinshit со ссылкой на ресурс по мониторингу ончейн-активности BTCparser.com.

В июле произошел аналогичный эпизод. Тогда неизвестный пользователь впервые переместил 50 BTC, добытые 24 мая 2010 года.

В мае в движение пришли 50 биткоинов, добытые 9 февраля 2009 года. На тот момент сеть первой криптовалюты работала чуть более месяца. Многие пользователи предположили, что отправителем мог быть Сатоши Накамото, однако анализ так называемых паттернов Сатоши эту гипотезу не подтвердил.



В мае также пробудились 145 адресов, созданных в 2009-2010 годах. Они подписали сообщение, в котором обвинили австралийского предпринимателя Крейга Райта в мошенничестве.

В рамках судебного разбирательства по делу Клеймана против Райта последний утверждал, что эти 145 адресов ему принадлежат.

В августе исследователи Crystal Blockchain оценили в 3,76 млн число биткоинов на адресах, которые не осуществляли транзакции с 1 января 2015 года.

В конце сентября количество биткоинов, остававшихся без движения на протяжении от трех до пяти лет, достигло максимума за 22 месяца.

Напомним, недавнее снижение балансов на биткоин-биржах связали с приходом новой волны долгосрочных инвесторов.