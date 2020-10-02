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НБУ зафиксировал сокращение прямых иностранных инвестиций в Украину

НБУ зафиксировал сокращение прямых иностранных инвестиций в Украину

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Украину за январь-июнь 2020 года сократились на 294 млн долларов. При этом во втором квартале часть потерь начала года была компенсирована.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

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По данным НБУ приток ПИИ за второй квартал 2020 года составил 1255 млн долларов, причем в первом квартале был зафиксирован отток на 1 549 млн долларов.

Напомним, в конце июня Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в первом квартале 2020 года, зафиксировав чистый отток в размере 1,6 млрд долларов.

НБУ усовершенствовал расчет статистики ПИИ в соответствии с международными стандартами. С 2020 года в ПИИ учтено реинвестирование доходов нефинансовых корпораций и дополнительно проведено усовершенствование статистики запасов ПИИ.

По материалам РБК-Украина
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