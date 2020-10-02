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"Укрэнерго" в 2021 году планирует инвестировать в развитие сетей свыше 7 миллиардов

"Укрэнерго" в 2021 году планирует инвестировать в развитие сетей свыше 7 миллиардов

“Укрэнерго” в 2021 году планирует инвестировать в развитие сетей 7,128 млрд грн, из которых 5,43 млрд грн (76%) – в техническое переоснащение, реконструкцию электросетей и приобретение оборудования и 1,698 млрд грн (24%) – в новое строительство.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что более 75% всех инвестиций – кредитные средства, привлеченные НЭК “Укрэнерго” от международных финансовых институтов, в частности, Международного банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития, банка правительства Германии KfW и др. Остальные – тарифные средства и собственные средства компании.

“Рост доли заемного финансирования является составной инвестиционной политики Укрэнерго. Кредиты предоставляются на длительные сроки (в среднем на 20 лет) и под низкие проценты (до 3%), чего не могут предложить коммерческие банки. Такая политика позволяет уменьшить нагрузку на тариф компании и ведется Укрэнерго уже более 5 лет”, – говорится в сообщении.

“В 2021 году Укрэнерго планирует выйти на финишную прямую в реализации программы замены силового оборудования подстанций. Также мы сосредоточимся на комплексной реконструкции и автоматизации подстанций, реализации проектов для обеспечения надежности питания пограничных и прифронтовых регионов на востоке Украины.

По материалам Економічна Правда
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