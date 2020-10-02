На рынке коммерческих автомобилей зафиксирован рекордный показатель в этом году

В сентябре на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 1350 машин. За девять месяцев текущего года это лучший результат.
Об этом сообщает Укравтопром.
По сравнению с прошлогодним показателем спрос на технику в этом сегменте автомобильного рынка увеличился на 28%.
Результаты сентября:
Читайте также: В Украине вырос спрос на новые авто
Инфографика: Укравтопром
Всего с января по сентябрь 2020 года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 7,7 тыс. новых машин, что почти на 12% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как украинцы могут заработать на золотеПозавчера, 07:04 - 5405 15
Киев на 8 месте по количеству небоскребов в миреПозавчера, 18:02 - 1584 6
Курс доллара в Украине пробьет психологическую отметку в октябре - аналитикВчера, 13:17 - 3449 4
Tesla предлагает за 2 тысячи долларов прошивку, которая ускоряет Model YПозавчера, 02:25 - 579 3
Стало известно, сколько киевляне заработали за лето на собственных солнечных электростанцияхВчера, 14:20 - 2196 2
Кто не останется без работы в Украине: самые востребованные профессииВчера, 11:00 - 75415
В каких странах учителя зарабатывают больше всего (инфографика)Вчера, 08:30 - 5709
Новые пенсии испытают на отдельных гражданах - эксперт о планах КабминаВчера, 21:10 - 4528
Названы города мира с самой переоцененной недвижимостьюВчера, 19:19 - 4064
Курс доллара в Украине пробьет психологическую отметку в октябре - аналитикВчера, 13:17 - 3449 4
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходыПозавчера, 10:11 - 292
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 538
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 780
Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)28.09.2020, 11:24 - 1632
1400 долларов за след травы: Gucci продает джинсовые комбинезоны с «эффектом пятна» (фото)27.09.2020, 07:39 - 5082 3