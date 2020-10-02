0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 46 0

На рынке коммерческих автомобилей зафиксирован рекордный показатель в этом году

На рынке коммерческих автомобилей зафиксирован рекордный показатель в этом году

В сентябре на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 1350 машин. За девять месяцев текущего года это лучший результат.

Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с прошлогодним показателем спрос на технику в этом сегменте автомобильного рынка увеличился на 28%.

Результаты сентября:

  • лучший результат месяца продемонстрировала марка Fiat, которая почти в три раза увеличила реализацию своих автомобилей в Украине по сравнению с сентябрем прошлого года до 351 шт;
  • Renault в сентябрьском рейтинге марок заняла второе место, потеряв в продажах 41%, закончив месяц с показателем – 136 зарегистрированных машин;

Читайте также: В Украине вырос спрос на новые авто

  • на третьем месте марка Citroen, спрос на коммерческие автомобили которой увеличился в три раза и составил 134 ед;
  • четвертое место у Volkswagen, регистрации автомобилей этой марки выросли в годовом исчислении в 2,5 раза, до 94 шт;
  • замыкают ТОП-5 рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце сразу две марки: MAN и Mercedes-Benz, в зачете которых по 74 авто. В то же время потери Мерседеса от результата годичной давности составляли 6%, а МАN отстал на 3%.


Инфографика: Укравтопром

Всего с января по сентябрь 2020 года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 7,7 тыс. новых машин, что почти на 12% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.