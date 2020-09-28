В Украине к ослаблению карантина остается готовым лишь один регион

В Украине по состоянию на 2 октября карантин ослабить разрешено только в Кировоградской области. Остальные регионы не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, почти во всех регионах Украины превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем по стране этот показатель составляет 126,5 при норме в 40 случаев заболевания.

Самый высокий показатель наблюдается в Тернопольской области – 317,17, в Киеве – 164. В Кировоградской области показатель динамики составляет 18,7.

Справка Finance.ua: