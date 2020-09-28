Минздрав хочет стимулировать развитие системы добровольного медстрахования

Министерство здравоохранения хочет стимулировать развитие системы добровольного медицинского страхования в Украине. Для этого министерство планирует осуществить комплекс мероприятий.
Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает пресс-служба министерства.
“Мы настроены на серьезные изменения в системе финансирования медицины, в том числе добровольного медицинского страхования. Я считаю, что у нас есть большой потенциал по развитию этого сегмента страхового рынка”, – сказал министр.
Он подчеркнул необходимость избавиться от такого понятия как неформальный платеж и построить абсолютно понятную и прозрачную систему финансирования медпомощи.
По словам Степанова, для того, чтобы простимулировать развитие добровольного медстрахования, нужно на законодательном уровне создать прозрачные и понятные условия для работы страховых компаний, а также максимально мотивировать работодателей и граждан пользоваться этим инструментом.
Так, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в интервью РБК-Украина в январе этого года заявил, что в Раду будет подан законопроект о медстраховании.
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