По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (23,319 млн грн и 23,039 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (42 и 28), максимальный курс продажи доллара 28,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,36-28,37 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 70 активных заявок по доллару на сумму 46,358 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,3700 – 10 000
28,3500 – 10 000
28,3500 – 10 000
28,3400 – 20 000
28,3300 – 21 000
28,3300 – 10 000
28,3300 – 33 333
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,3400 – 10 000
28,3500 – 40 000
28,3500 – 25 000
28,3500 – 17 000
28,3500 – 20 000
28,3500 – 5 000
28,3500 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,3753 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,3228 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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