По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (23,319 млн грн и 23,039 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (42 и 28), максимальный курс продажи доллара 28,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,36-28,37 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 70 активных заявок по доллару на сумму 46,358 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,3700 – 10 000

28,3500 – 10 000

28,3500 – 10 000

28,3400 – 20 000

28,3300 – 21 000

28,3300 – 10 000

28,3300 – 33 333



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,3400 – 10 000

28,3500 – 40 000

28,3500 – 25 000

28,3500 – 17 000

28,3500 – 20 000

28,3500 – 5 000

28,3500 – 20 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,3753 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,3228 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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