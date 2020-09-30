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Эксперты узнали, на каких авто в Украине чаще всего скручивают пробег (инфографика)

Эксперты узнали, на каких авто в Украине чаще всего скручивают пробег (инфографика)

Украинские эксперты проанализировали отчеты по истории подержанных авто на отечественном рынке и составили список машин, у которых чаще всего скручивают пробег. Оказалось, что абсолютным лидером в этом вопросе являются модели марки BMW.

Соответствующую статистику опубликовал сервис СarVertical, который специализируются на предоставлении пользователям данных по истории транспортных средств.

Причины. Рынок подержанных авто – это настоящее минное поле для потенциальных покупателей, прежде всего, из-за проблем со скручиванием пробега. Скручивания пробега, также известное как “сматывание” или “подмотка” – незаконная операция, которая применяется многими продавцами. Таким образом они пытаются занизить реальный пробег автомобиля.

Самые популярные авто в скручивании пробега в Украине: BMW – вне конкуренции, именно в авто этой марки чаще всего скручивают пробег (51%).

Корректировка пробега позволяет продавцу ввести покупателя в заблуждение, заставив его переплатить за авто. К тому же, в дальнейшем покупатель может столкнуться с необходимостью потратить тысячи долларов на ремонт машины.

Справка Finance.ua:

  • Нардепы ужесточили наказание за угон автомобиля. 4 сентября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №3301, которым усилила ответственность за кражу авто.
  • Наказание за похищение: за угон авто – от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы (без применения штрафа); за те же действия, выполненные организованной группой или в сочетании с насилием – от 8 до 12 лет с возможностью конфискации имущества, подробнее – здесь.

Выгодные карты для автолюбителей

По материалам Обозреватель
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