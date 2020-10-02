Как изменилась официальная заработная плата строителей в августе

В августе 2020 года средняя номинальная заработная плата по Украине составила 11 446 грн.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Зарплата строителей. Представители строительной отрасли в среднем зарабатывали 10 004 грн.

Долги по зарплате. Что касается долгов по зарплате, то представителям строительной отрасли по состоянию на 1 сентября 2020 года задолжали 42,5 млн грн.

В целом долги по зарплате в Украине на сегодня достигли 3,4 млрд грн.

В январе-июле 2020 года предприятиями Киева выполнено строительных работ на сумму 18 млрд. 922 млн. 560 тыс. Индекс строительной продукции по сравнению с прошлым годом составил 94,1%.

Справка Finance.ua:

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