Убытки на 12 миллионов: В УЗ разоблачили закупку некачественных элементов для путей

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц “Укрзализныци” на закупке некачественных элементов для путей. Ущерб оценивается в 11,8 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
“Оперативники задокументировали, что в 2018 году коммерсанты при содействии должностных лиц АО “Укрзализныця” организовали противоправный механизм поставки некачественных элементов верхнего строения пути производства АО “Днепропетровский стрелочный завод”. Дельцы успели поставить продукции на почти 15 млн гривен. Эксплуатация этих элементов также создавала угрозу стабильному функционированию объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.
СБУ инициировала ряд экспертиз, которые подтвердили несоответствующее качество продукции заявленным требованиям и установили, что государственному стратегическому обществу нанесен ущерб в размере 11,8 миллиона гривен”, – говорится в сообщении.
Почти на треть некачественной продукции суд наложил арест.
“Сотрудники спецслужбы также установили, что в течение 2020 года, пока продолжались экспертизы, чиновники Укрзализныци пытались снова закупить некачественную продукцию. Благодаря информированию СБУ руководством АО “Укрзализныця” противоправный механизм был заблокирован”. – добавили в ведомстве.
В рамках уголовного производства прошли обыски в Киеве и Днепре.
“На данный момент причастным к противоправной деятельности фигурантам, в том числе бывшему заместителю одного из департаментов Укрзализныци и двум руководителям коммерческих структур прокурорами Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 367 УК Украины. Идет досудебное следствие”, – отметили в СБУ.
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