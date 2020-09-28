Наиболее негативной тенденцией на рынке газа является падение уровня расчетов за газ - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что наиболее негативной тенденцией на рынке газа является беспрецедентное падение уровня расчетов за газ, которые на сегодня составляют 39% по всем категориям потребителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СНБО.
“Обеспечение устойчивого функционирования газотранспортной системы в зимний период – один из приоритетов государственной политики в энергетической сфере. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ходе заседания Совета экспертов по вопросам энергетической безопасности, посвященного обсуждению комплекса вопросов функционирования рынка природного газа”, – говорится в сообщении.
Так, участники заседания обсудили текущее состояние дел на рынке природного газа, проблемные вопросы его функционирования и предложения по совершенствованию его работы, а также вопрос состояния и диверсификации источников поставок природного и сжиженного газа в Украину.
“Секретарь СНБО Украины обратил внимание на существование сложных проблем на рынке газа, прежде всего кризиса неплатежей. По его словам, наиболее негативной тенденцией на рынке газа является беспрецедентное падение уровня расчетов за газ, которые на сегодня составляют 39% по всем категориям потребителей”, – отмечается в сообщении.
По его словам, также не урегулирован вопрос закупки природного газа для балансировки газотранспортной системы, сохраняется задолженность предприятий теплокоммунэнерго, ТЭЦ и операторов газораспределительных сетей перед поставщиком природного газа.
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