Ахметову разрешили приобрести крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля

Антимонопольный комитет разрешил компании Рината Ахметова “Metinvest B.V.” приобрести контроль над 9 угольными предприятиями, в частности над крупнейший в Украине производителем коксующегося угля – “Шахтоуправление” Покровское”.

Об этом сообщает пресс-служба ведомство.

“Metinvest B.V.” получил контроль над следующими субъектами:

- ООО “Индастриал Коал Холдинг”,

- ЗАО “Шахтоуправление “Покровское”,

- ООО “Обогатительная Фабрика “Свято-Варваринская”,

- ООО “Шахтостроительная Компания”,

- ООО “Шахта “Свято-Покровская № 3”,

- ООО “Углепромтранс”,

- ООО “Свято-Ильинский машиностроительный завод”,

- ЗАО “Автопредприятие “Укрбуд”

- ЗАО “Шахтостроймонтажное Управление №1”.

Учитывая незначительные совокупные доли участников концентрации на этих рынках АМКУ предоставил разрешение на заявленные действия.

Вместе с тем основное внимание АМКУ было сосредоточено на рынке коксующегося угля (объекты контроля: ЗАО “Шахтоуправление “Покровское”, и ООО “Обогатительная Фабрика “Свято-Варваринская”).