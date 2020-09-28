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Жесткие условия: популярная среди туристов страна готовится снова принимать туристов

Жесткие условия: популярная среди туристов страна готовится снова принимать туристов

Непал вводит 7-дневную самоизоляцию для любителей гор. Популярная у туристов страна в Азии готовится открыть границы с 17 октября для тех, кто собирается в поход в Гималаи. При этом въезд обычным туристам остается под запретом, сообщают в местном издании The Kathmandu Post.

Самое лучшее время для восхождений в Непальских Гималаях – октябрь-ноябрь и март-апрель. В эти месяцы здесь сравнительно сухо и тепло. Летом в Непале – сезон дождей, а зимой перевалы завалены.

Новость о том, что уже в октябре можно будет совершить восхождение на Эверест и другие вершины Гималаев, активно обсуждают в соцсетях. Ведь весенние походы (с выкупленными билетами на самолеты) были ранее отложены из-за карантинных ограничений.

Небо Непала остается закрытым для международных перелетов с 20 марта. До сих пор в стране не восстановилось внутреннее авиа- и транспортное сообщение, страна остается закрытой в том числе и для Украины.

По материалам РБК-Украина
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