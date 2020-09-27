День финансов, 30 сентября: о налоговой амнистии, электронных техпаспортах авто, выплатах вкладчикам "Аркады"

Среда, 30 сентября: как будет проходить налоговая амнистия в Украине, и что готовят для IT-индустрии:
Налоговая амнистия в Украине. По словам председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, согласно законопроекту, который в ближайшее время должны зарегистрировать в Верховной Раде, налоговую амнистию в Украине планируют проводить в течение 9 месяцев. Параметры амнистии: 5% – общая ставка, 9% – повышенная ставка на активы, находящиеся за границей, 18% на наличные.
Что готовят для IT-индустрии: налог на выведенный капитал в 10% и НДФЛ 5%. Министерство цифровой трансформации презентовало концепцию специального правового режима для развития IT-отрасли – Дія City. Концепция предусматривает ряд правовых и налоговых особенностей для IT-сектора, а также изменения в трудовом законодательстве Украины.
Электронные техпаспорта – не только владельцам авто. Кабинет министров Украины предоставил фактическим пользователям транспортного средства, которые не являются его владельцами, но пользуются им законно, возможность заказа электронного свидетельства о регистрации транспортного средства. Что для этого необходимо – читайте.
НБУ хочет распространить программу “5-7-9%” на ипотечные кредиты. Как сообщают в НБУ, “эпоха высоких ставок позади”, и сегодня качественные корпоративные заемщики уже могут получить кредиты в украинских банках под 9-12% годовых. Также НБУ указывает, что ипотечное кредитование “стало оживать”. В июле впервые с 2017 года ипотека росла быстрее, чем потребительские кредиты.
Кстати, часто банковское кредитование сопровождается устрашающими мифами и легендами. Мы решили развеять 6 самых распространенных мифов о такой популярной банковской услуге, как кэш-кредиты.
Выплата средств вкладчикам “Аркады”. С 29 сентября 2020 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал проводить возмещение средств вкладчикам банка «Аркада» по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания и по договорам банковского счета в пределах 200 тысяч гривен.
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